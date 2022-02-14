بايدن يجيب عن سؤال حول أوكرانيا بتهنئة الصحفيين بعيد الحب

امتنع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الرد على أسئلة الصحفيين حول أوكرانيا، مكتفيا بتهنئة الصحفيين بعيد الحب "فالنتاين".

وتجمع الصحفيون أمام البيت الأبيض لحظة عودة بايدن إلى واشنطن من كامب ديفيد برفقة زوجته جيل بايدن، اليوم الاثنين.

ووجه إليه الصحفيون أسئلة حول الوضع حول أوكرانيا و"الهجوم الروسي" المزعوم الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام الغربية.

وخلع بايدن الكمامة وقال: "عيد فالنتاين سعيد"، وواصل المشي باتجاه البيت الأبيض.

يذكر أن روسيا كانت قد رفضت مرارا الاتهامات الغربية بالتحضير "للهجوم" على أوكرانيا، ونفت أي خطط من هذا القبيل لديها.

المصدر: RT