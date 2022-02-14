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"طالبان" تخطط لحشد جيش جديد قوامه 150 ألف فرد

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لمتحدث باسم وزارة الدفاع في حكومة "طالبان"، عناية الله خوارزمي
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تخطط وزارة الدفاع في حكومة حركة "طالبان" الأفغانية لتشكيل جيش جديد قوامه 150 ألف فرد، حسبما أوردت وكالة أنباء "بختار" الأفغانية اليوم الاثنين.

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني، عناية الله خوارزمي، في مقابلة مع وكالة الأنباء التونسية: "هناك حاجة إلى عسكريين ذوي الخبرات لإنشاء مثل هذا الجيش"، مشيرا إلى أن الوزارة تخطط لتوظيف ضباط متمرسين في الجيش الجديد.

وقال أيضا إن قوات الدفاع الوطني سيكون لها زي خاص وإن العمل جار على تصنيع مثل هذا الزي.

وبخصوص المعدات العسكرية التي ام إخراجها من أفغانستان أثناء سقوط الحكومة السابقة، قال خوارزمي إن "الحوارات جارية مع عدد من دول الجوار حول هذا الموضوع".

يشار إلى أن عدد قوات الأمن والدفاع الأفغانية التابعة للحكومة السابقة بلغ 352 ألفًا، منهم 190 ألفًا من قوات الجيش.

 

المصدر: وكالة أنباء "بختار"

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