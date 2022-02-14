باكستان: الإفراج عن شاب قتل شقيقته بعد عفو من والديهما

قضت محكمة باكستانية بالإفراج عن قاتل شقيقته خنقا بعدما عفا عنه والداها، وذلك بعد نحو 6 سنوات من الحكم عليه بالسجن المؤبد.

والدة الشقيقين، أنور بيبي، رحبت بأمر المحكمة، وقالت "أنا سعيدة بتبرئة ابني، لكننا ما زلنا حزينين على فقدان ابنتنا"، وأضافت في تصريح للصحفيين إن ابنتها المقتولة لا تستطيع العودة للحياة، "لكنني ممتنة للمحكمة التي أمرت بالإفراج عن ابني بناء على طلبنا".

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وكان القاتل، وسيم عظيم، اعتقل عام 2016 بعدما اعترف بقتل شقيقته عارضة الأزياء على وسائل التواصل الاجتماعي ، قنديل بلوش ( 26 عاما)، وهي جريمة أثارت إدانة على الصعيد الوطني. وفي 2019 حُكم عليه بالمؤبد.

وعُثر بلوش مخنوقة في منزلها في مقاطعة البنجاب، بعد أن نشرت صورا لنفسها على "فيسبوك" مع المفتي عبد القوي، الذي اعتقل لاحقا لتورطه المزعوم في جريمة القتل، إلا أن الشرطة أعلنت أنها لم تتمكن من إثبات وجود صلة بينه وبين جريمة القتل، وأطلقت سراحه.

يذكر أن نحو ألف امرأة باكستانية تقتل سنويا بأيدي أقاربهن، فيما تُعرف بـ "جرائم الشرف".

المصدر: "أسوشيتد برس"