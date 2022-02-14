المستشار الألماني شولتس: قدمنا لأوكرانيا 2 مليار يورو ومستعدون لدعمها بالمزيد

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده تقف إلى جانب أوكرانيا، وأنها قدمت بالفعل مساعدة بقيمة 2 مليار يورو وهي مستعدة لمواصلة الدعم.

وقال في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، إن "النشاط العسكري الروسي بالقرب من حدود أوكرانيا غير مبرر، وستكون للعدوان عواقب.. وهو ما سنقوم بالتأكيد عليه خلال زيارتنا إلى موسكو".

وأضاف: "الغرب مستعد للحوار مع روسيا بشأن الضمانات الأمنية.. ألمانيا كثفت جهودها في صيغة نورماندي وهذه مسألة صعبة، لكن الجهود الدبلوماسية تستحق العناء".

وتابع: "الغرب بإمكانه فرض العقوبات على روسيا في أي لحظة، وسيكون لهذه العقوبات عواقب وخيمة على الاقتصاد الروسي في حالة تفاقم الوضع حول أوكرانيا".

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه "خلال المحادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس، تمت مناقشة الخطوات الرئيسية لإنشاء بنية أمنية في أوروبا".

وأضاف: "ناقشنا نتائج المفاوضات الأخيرة بين المستشارين السياسيين لـ(رباعية نورماندي- ألمانيا وروسيا وأوكرانيا وفرنسا)، والتحضير لاجتماع جديد على هذا المستوى وآفاق عقد لقاء قمة بين قادة دول المجموعة".

وتابع: "بحثنا أيضا الخطوات الأخيرة التي تم اتخاذها لحل الوضع في دونباس، ولدينا رؤية مشتركة مع المستشار الألماني لمقاربات محادثات السلام في دونباس".

وأوضح: "ناقشت مع شولتس حزمة عقوبات ضد روسيا".

المصدر: "تاس"