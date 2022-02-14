شولتس يصل إلى كييف لإجراء محادثات مع زيلينسكي بشأن المسائل الأمنية

وصل المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الاثنين، إلى كييف لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بشأن المسائل الأمنية.

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وأفادت قناة "أوكرانيا-24" بتوجه شولتس الذي يقوم بأول زيارة في منصبه الجديد إلى أوكرانيا، من مطار بوريسبول في كييف إلى قصر ماريينسكي حيث يجب أن يلتقي زيلينسكي.

من جانبه قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا إن كييف تقيم إيجابيا أن شولتس يزور كييف قبل زيارته إلى موسكو المقررة غدا الثلاثاء. وترى أنه "ستكون هذه أول محادثة موضوعية مطولة بين المستشار الألماني والرئيس الأوكراني وسينسقان خلالها مواقفهما التي سيتجه المستشار بها إلى موسكو".

وقامت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك" بزيارة رسمية إلى كييف في 7 و8 فبراير الجاري. والتقت خلالها مع نظيرها الأوكراني، دميتري كوليبا وزارت دونباس. وفي 12 فبراير الجاري بحث وزيرا خارجية البلدين هاتفيا الوضع الأمني وزيارة شولتس المرتقبة إلى أوكرانيا.

ويعتبر الخبراء الأوكرانيون الاتصالات الثنائية الحيوية بين البلدين دليلا على نية برلين لتنشيط جهودها الهادفة إلى تسوية الأزمة في أوكرانيا.

المصدر: تاس