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المستشار الألماني في طريقه إلى كييف وموسكو: أنتظر من روسيا "خطوات عاجلة لوقف التصعيد" حول أوكرانيا

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المستشار الألماني في طريقه إلى كييف وموسكو: أنتظر من روسيا
Twitter@Bundeskanzler
المستشار الألماني أولاف شولتس
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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الاثنين أنه ينتظر من روسيا "خطوات عاجلة لوقف التصعيد" حول أوكرانيا.

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وأكد شولتس عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، وهو في طريقه إلى كييف، أنه سيبحث اليوم في العاصمة الأوكرانية وغدا في موسكو "الوضع بالغ الخطورة على الحدود الأوكرانية"، مضيفا: "من المهم بالنسبة إليّ إبلاغ أوكرانيا تضامننا وتأييدنا لها".

وتابع: "ننتظر من روسيا إشارة إلى وقف التصعيد"، محذرا من أن "المضي في العدوان العسكري ستكون له عواقب بالغة الخطورة بالنسبة لروسيا وهو أمر نتفق حوله مع حلفائنا".

واستطرد شولتس قائلا: "لقد وجدنا أنفسنا أمام تهديد خطير للغاية على السلام في أوروبا".

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ونفت روسيا مرارا مزاعم القادة الغربيين والأوكرانيين حول تحضير موسكو لـ "غزو أوكرانيا". مع ذلك لم يستبعد الكرملين احتمال استفزازات من أجل إعطاء قدر من المصداقية لهذه المزاعم، محذرا من أن محاولات كييف لحل النزاع في منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا ستكون لها عواقب وخيمة.

المصدر: "تاس"

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