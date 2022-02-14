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سقوط طائرة في المياه قبالة سواحل شرق الولايات المتحدة

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سقوط طائرة في المياه قبالة سواحل شرق الولايات المتحدة
Legion-Media
مروحية تابعة لخفر السواحل الأمريكية (صورة أرشيفية)
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سقطت طائرة على متنها 7 أشخاص، في المياه قبالة سواحل ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية أمس الأحد، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ونقلت قناة 12 الإخبارية المحلية عن مسؤولين محليين أن الطائرة تحطمت على بعد حوالي 6.5 كيلومتر شرق ساحل مقاطعة كارتريت بعد ظهر الأحد.

وحسب المسؤولين، فقد كان على متن الطائرة أربعة مراهقين وثلاثة بالغين، بينهم الطيار.

وقال خفر السواحل إن الطائرة حلقت "بشكل غير مستقر" قبل أن تختفي من شاشة الرادار.

وتم إرسال زورقين لخفر السواحل وقارب وطائرة هليكوبتر لإجراء عملية بحث.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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