هزة أرضية بقوة 5.7 درجة تضرب جزيرة غوام في المحيط الهادئ
AFP
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن أجهزة الرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر قبالة جزيرة غوام في المحيط الهادئ.
وأشارت الهيئة إلى أن "مركز الهزة وقع على بعد 170 كيلومترا شمال قرية ميروزو".
وأضافت: "مركز الهزة وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض".
المصدر: RT
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