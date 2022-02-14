 
مباشر

هزة أرضية بقوة 5.7 درجة تضرب جزيرة غوام في المحيط الهادئ

أخبار العالم

هزة أرضية بقوة 5.7 درجة تضرب جزيرة غوام في المحيط الهادئ
AFP
مقياس الهزات الأرضية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sdww

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن أجهزة الرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر قبالة جزيرة غوام في المحيط الهادئ.

وأشارت الهيئة إلى أن "مركز الهزة وقع على بعد 170 كيلومترا شمال قرية ميروزو".

وأضافت: "مركز الهزة وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا