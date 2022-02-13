جنوب إفريقيا.. الشرطة تطلق الرصاص المطاطي على معارضي تشغيل الأجانب

أعلنت شرطة جنوب إفريقيا أنها أطلقت الرصاص المطاطي على متظاهرين تجمعوا في جوهانسبرغ احتجاجا على تشغيل العمال الأجانب، كما استخدمت القنابل الصوتية لتفريق تجمّع ضم 200 شخص.

وقال ناطق باسم الشرطة لوكالة فرانس برس "حصل إطلاق رصاص مطاطي وقنابل صوتية حين تزايدت حماسة المتظاهرين، لكن تمت السيطرة على الوضع"، موضحا أنه "لم تحصل مواجهات ولم تسجل أي إصابات".

وحاول المتظاهرون الذين تجمعوا في متنزه منذ الصباح خرق طوق الشرطة ما أدى إلى تصاعد التوتر، ثم توجهوا إلى أمام سوبرماركت لمطالبة مسؤولي المتجر بألا يوظفوا أجانب بعد الآن.

ونظم تجمع آخر في الوقت نفسه احتجاجا في ألكسندريا بشمال جوهانسبرغ، حيث قام حوالي 100 ناشط مناهض للهجرة بفك عدة متاجر غير رسمية يديرها "أجانب" في الشارع.

في اليوم السابق، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يطالبون في حي فقير في العاصمة الاقتصادية، بمغادرة العمال المهاجرين.

وبصفتها أكبر اقتصاد صناعي في القارة، تجذب جنوب إفريقيا المهاجرين من المنطقة، وتقدر الوكالة الحكومية للإحصاءات بحوالي 3.95 ملايين عدد الأجانب في البلاد وبينهم لاجئون سياسيون ومهاجرون وعمال مغتربون ذوو مهارات.

لكن البلاد التي شددت القيود في مجال تأشيرات الدخول خلال السنوات الماضية، تكافح البطالة التي تبلغ حوالي 35% وحوالي 65% لدى فئة الشباب.

جدير بالذكر أن أعمال شغب معادية للأجانب عام 2019 أوقعت حوالي 12 قتيلا، وفي 2008 قتل حوالي 60 شخصا في أعمال عنف.

المصدر: أ ف ب