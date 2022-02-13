ليتوانيا تسلم أوكرانيا صواريخ "ستينغر"

أعلنت الحكومة الأوكرانية تسلّمها منظومات صاروخية أمريكية الصنع من نوع "ستينغر" من ليتوانيا اليوم الأحد.

وأكد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف اليوم الأحد أن هذه الصواريخ وصلت مع معدات عسكرية أخرى ضمن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية على متن طائرة حطت في مطار بوريسبول قرب كييف.

وذكّر ريزنيكوف بأن أول حزمة مساعدات عسكرية من ليتوانيا على خلفية التصعيد الحالي حول أوكرانيا وصلت إلى كييف في ديسمبر الماضي.

ولم يكشف عن عدد الصواريخ التي تسلمتها الحكومة الأوكرانية.

وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت إعفاءات تتيح لدول البلطيق تسليم الأسلحة الأمريكية الموجودة بحوزة قواتها إلى حكومة كييف، بدعوى خطر تعرض أوكرانيا لـ"غزو روسي".

المصدر: RT