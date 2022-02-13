صحيفة: ستة أحزاب تركية معارضة تبحث توسيع تحالفها

اجتمع قادة ستة أحزاب معارضة في تركيا لبحث توسع تحالف المعارضة، استجابة لدعوة من رئيس حزب "الشعب الجمهوري" كمال كيليتشدار أوغلو وفق ما أفادت صحيفة "زمان".

وبحسب الصحيفة التركية، فإن "قادة الأحزاب الستة الذين اجتمعوا هم كيليتشدار أوغلو، ورئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار، وزعيم حزب السعادة، تيميل كارامولا أوغلو، وزعيم حزب المستقبل أحمد داوود أوغلو، وزعيم حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، وزعيم الحزب الديمقراطي جولتكين أويسال".

وذكرت الصحيفة أن الاجتماع "استمر إلى ما يزيد عن 5 ساعات، وتم خلاله تقييم الدراسات حول تعزيز النظام البرلماني، وانتخابات عام 2023 وخارطة الطريق".

وناقش الاجتماع اقتراح أحمد داوود أوغلو، رئيس "حزب المستقبل"، بتغيير اسم تحالف الأمة الذي يضم في الوقت الحالي أحزاب "الشعب الجمهوري"، "الخير"، "السعادة"".

وفي وقت سابق قال زعيم "حزب المستقبل" الذي لم يكن قد تأسس حزبه أثناء تشكيل تحالف الأمة عام 2018: "مسؤولية تركيا تقع على عاتقنا جميعا، النظام الرئاسي أفسد طبيعة أشياء كثيرة نحن في عتبة حرجة للغاية، لا يمكن لأحد أن يضع المصالح الحزبية أو الشخصية أولا".

وفقا لآخر استطلاعات الرأي، "ارتفعت نسب تأييد أحزاب المعارضة في تركيا"، وفقا لمؤسسة "Istanbul Economics Research"، ويتبين أن الفجوة بين حزب "العدالة والتنمية" وحزب "الشعب الجمهوري" تقل، وأن نسب التصويت لحزب الخير آخذة في الارتفاع إلى حد ما، وحزب "الشعوب الديمقراطي" على وشك دخول البرلمان، وفق صحيفة "زمان".

وبحسب المؤسسة كشفت النتائج أن "حزب "العدالة والتنمية" حصل على 32 في المئة، وحزب "الشعب الجمهوري" 25 في المئة، وحزب "الخير" على 15 في المئة، وحزب "الشعوب الديمقراطي" 9 في المئة، وحزب "الحركة القومية" على 8.5 في المئة".

المصدر: "زمان"