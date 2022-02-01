نائب تركي معارض: أردوغان يهتم بانتقاد المعارضة ويتغاضى عن أنين الشعب

دعا نائب تركي معارض عن "الحزب الديمقراطي" الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الاهتمام بالأزمة الحقيقية التي تواجه الشعب التركي وهي "الجوع والفقر والبؤس، بدلا من انتقاد المعارضة".

وطالب جمال أنجين يورت في تغريدة على "تويتر" الرئيس أردوغان بالتخلي عن "الأجندات الإفتراضية"، ومعالجة المشاكل الحقيقية للشعب التركي.

ولفت أنجين يورت إلى أن الرئيس يتحدث مرة عن المطربة سيزين آكسو، ومرة أخرى عن المحامية ساداف قاباش، ثم يتحدث عن تناول عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو السمك وشربه الخمر.

قال النائب المعرض منتقدا "إن هذه ليست القضايا التي يهتم بها الشعب، بل أن الشعب يهتم بالجوع والفقر والبؤس".

وطالب البرلماني المعارض أردوغان بالعمل على إيقاف ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، والكهرباء، والوقود.

خاطب أنجين يورت الرئيس قائلا: "تحدث يا أردوغان عن أولئك الذين يجمعون الخبز من القمامة، وأولئك الذين يجمعون الخضار من السوق، وأولئك الذين لا يستطيعون دفع فاتورة الكهرباء، وأولئك الذين يتضررون من فاتورة الغاز الطبيعي، وأولئك الذين لا يستطيعون حتى ركوب سياراتهم بسبب ارتفاع أسعار الوقود، أي أولئك الذين لا يستطيعون كسب العيش".

المصدر: صحيفة "زمان" التركية