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هجوم مسلح على بلدية "عثمانية" في تركيا

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هجوم مسلح على بلدية
AP Burhan Ozbilici
عناصر من الأمن التركي
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أفادت صحيفة "زمان" التركية بأن "بلدية منطقة عثمانية بجنوب البلاد، تعرضت لهجوم مسلح من قبل مجهولين، مساء أمس السبت.

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وبحسب "زمان"، أطلق مجهولون النار من سيارة على مبنى البلدية الواقع في شارع موسى شاهين في منطقة رحيمه خاتون، وعلى خلفية الحادث حضر عدد كبير من رجال الشرطة إلى المكان فور إخطارهم، حيث حددت الشرطة في تحقيقها أن رصاصتين أصابتا زجاج نافذة غرفة مكتب رئيس بلدية عثمانية قدير قارا.

في جين أن العمدة قدير قارا لم يكن في مكتبه وقت الهجوم، ووصل إلى مبنى البلدية بعد الحادث، كما بدأت الجهود لإلقاء القبض على المشتبه بهم الذين نفذوا الهجوم وفروا بالسيارة.

وأوضح  قارا في "تويتر" قائلا: "وفقا للمعلومات الواردة من قوات الشرطة، الحادث لا علاقة له ببلديتنا، وأن رصاصة البندقية ضرب بنايتنا عن طريق الصدفة. أعظم عزاء لنا أنه لم يتضرر أحد في الحادث… وآمل ألا يتكرر مثل هذا الحادث في مدينتنا".

المصدر: "زمان"

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