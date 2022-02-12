دول أجنبية تخفض عدد دبلوماسييها في أوكرانيا وتحث رعاياها هناك على المغادرة

دعت مجموعة واسعة من الدول رعاياها المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرة هذا البلد فورا، بينما بادر بعضها إلى إجلاء الدبلوماسيين غير الأساسيين منها، بدعوى "تهديد روسي" مزعوم.

وفيما يلي قائمة الدول التي:

1) خفضت عدد موظفي بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا:

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الولايات المتحدة

بريطانيا

كندا

إسرائيل

روسيا

ألمانيا

2) دعت رعاياها إلى الامتناع عن السفر إلى أوكرانيا أو مغادرة أراضي هذا البلد على وجه السرعة:

الولايات المتحدة

بريطانيا

كندا

أستراليا

هولندا

اليابان

كوريا الجنوبية

إسرائيل

الجبل الأسود

النرويج

السويد

فنلندا

لاتفيا

ليتوانيا

إستونيا

نيوزيلندا

بلجيكا

ألمانيا

إيطاليا

إسبانيا

بولندا

التشيك

الكويت

العراق

الإمارات

الأردن

السعودية

فلسطين

المغرب

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كما دعت سويسرا وتركيا رعاياها إلى الامتناع عن زيارة أجزاء من أوكرانيا على خلفية التصعيد الحالي.

ويأتي ذلك في وقت يتحدث فيه كبار المسؤولين الغربيين عن تخطيط روسيا لغزو أوكرانيا، بينما نفت موسكو مرارا وتكرارا صحة هذه المزاعم واصفة إياها بـ"حملة دعائية" موجهة ضدها.

وأكدت روسيا اليوم أن شروع الدول الغربية في إجلاء بغض دبلوماسييها في أوكرانيا دفعها إلى إدخال بعض التعديلات أيضا في عدد أفراد بعثاتها الدبلوماسية هناك، وذلك تحسبا لاستفزازات محتملة.

وطلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من الغرب اليوم تقديم أدلة تثبت صحة مزاعمه عن "الغزو الروسي الوشيك".

المصدر: RT