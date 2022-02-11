بيسكوف: لا داعي للمبالغة في مشكلة زلات لسان الزعماء والدبلوماسيين الأجانب

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن اعتقاده بعدم ضرورة الانفعال أو التحمس الزائد عندما تصدر زلة لسان عن القادة الأجانب أو الدبلوماسيين.

وأضاف بيسكوف: "هناك اختلاف بين زلة لسان وأخرى. وهي تصدر عن الكثيرين من البشر لذلك لا داعي للتشبث بها والتركيز عليها كل مرة. ولكن هناك حالات عندما يتعلق الأمر بزلة لسان مقصودة ومتعمدة، وفي هذه الحالات لا يبقى الجانب الروسي صامتا، بل على العكس من ذلك، يدافع بنشاط عن مصالحنا".

وعندما سئل المتحدث باسم الكرملين عن سبب عدم وجود مثل هذه الهفوات لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال بيسكوف، إن زلة اللسان والخطأ يحدث لدى الجميع، لكنه قد لا يحدث في القضايا الجدية.

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في وقت سابق، ارتكب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، زلة لسان وذكر أوكرانيا عند إجابته على سؤال حول أفغانستان. وفي وقت آخر، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن اتفاقيات مينسك تنص على انسحاب روسيا من شبه جزيرة القرم.

المصدر: تاس