وزيرة الخارجية الألمانية: محادثات إيران تدخل المرحلة الأخيرة ووصلت إلى نقطة حرجة للغاية

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن المباحثات النووية مع إيران تدخل "مرحلة أخيرة" والعودة إلى الاتفاق النووي "ستجعل المنطقة أكثر أمنا بالرغم من التحفظات الإسرائيلية".

وأوضحت بيربوك، خلال مؤتمر صحفي مشترك في تل أبيب مع نظيرها الإسرائيلي يائير لابيد، خلال زيارة رسمية إلى إسرائيل أنها "مقتنعة بأن استعادة كاملة للاتفاق النووي ستجعل المنطقة أكثر أمنا وتشمل إسرائيل، وإلا لن نجري مثل هذه المحادثات".

وأضافت أن "المحادثات مع إيران وألمانيا طرف فيها، وصلت إلى "نقطة حرجة للغاية" ومن المهم أن تعود طهران إلى مائدة المفاوضات برغبة في الوصول لحل وسط دون مطالب مبالغ فيها".

وأكدت: "نريد القيام بكل ما في وسعنا للتأكد أنه بهذا الاتفاق يضمن أمن إسرائيل".

من جهته قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إنه وبيربوك ناقشا المحادثات النووية وعرض موقف إسرائيل لها "بأن إيران نووية لا تخاطر فقط بإسرائيل وإنما بالعالم بأسره".

وأضاف أن إيران "تصدر الإرهاب من اليمن إلى بوينس آيرس، كما أن الاتفاق يجب أن يضع في الحسبان عدوانها الإقليمي".

وتأتي تصريحات الطرفين، فيما تجددت المفاوضات بين إيران وقوى عالمية هذا الأسبوع، في محاولة لإعادة إحياء اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 الذي حد من قدرات إيران النووية.

المصدر: "أسوشيتد برس"