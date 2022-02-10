لابيد: إيران النووية لا تشكل خطرا على إسرائيل فقط بل على العالم بأسره

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، خلال محادثاته مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، أن "إيران النووية لا تشكل خطرا على إسرائيل فقط، بل على العالم بأسره".

وقال لابيد في مؤتمر صحفي مع بيربوك: "لقد بحثت أنا والوزيرة، المحادثات النووية في فيينا مع الإيرانيين، التي تشارك ألمانيا فيها، وقدمت موقفنا، والذي بموجبه لا تشكل إيران النووية خطرا على إسرائيل فقط، بل على العالم بأسره".

وأضاف: "لا يمكن لدول (E-3) تجاهل التهديد الذي تشكله إيران فيما وراء القضية النووية، إيران هي حزب الله في الشمال، وإيران هي حماس في الجنوب، وإيران مصدر إرهاب لديها أسلحة من اليمن إلى بوينس آيرس".

وتابع: "كما تحدثت مع الوزيرة عن المحاولة الكاذبة والدنيئة لوصف إسرائيل كدولة فصل عنصري، استخدام هذه الكلمة "أبارتهايد" (تفرقة عنصرية) تحديدا تجاه الأشخاص الذين عانوا من العنصرية بشكل خاص، أمر لا يغتفر ولا يحتمل".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: إن "وسم إسرائيل كدولة فصل عنصري واستخدام هذه الكلمة "أبارتهايد" ضد شعب عانى من العنصرية أكثر من أي شعب آخر لا يمكن التسامح معها، ضمن حملة هدفها تقويض حق إسرائيل في الوجود كدولة للشعب اليهودي".

وتابع: "سيكون هناك بناء في المستوطنات بما يخدم الزيادة الطبيعية للسكان ولكن الامتناع عن البناء الذي يمكن أن يعرقل حل الدولتين الممكن في المستقبل، هذا هو نتيجة الائتلاف المعقد، هذا هو الشيء الصحيح واتفقنا أن نبقي الحوار مفتوحا".

وأشار إلى أن "هناك منظمات إرهابية تستخدم المنظمات الإنسانية كغطاء لها ويستخدمونها لتمويل أنشطة إرهابية" مؤكدا أن "إسرائيل تريد أن تضمن أمنها".

المصدر: RT