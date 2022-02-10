الجيش التركي يتسلم صواريخ "K+" محلية الصنع

أعلنت مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، أنها سلمت القوات المسلحة صواريخ "K+" التي يصل مداها إلى ما بين 30 و120 كيلومترا.

وقال رئيس المؤسسة التابعة للرئاسة التركية إسماعيل دمير في تغريدة على "تويتر" أرفق بها فيديو عن الصواريخ: "بكل قوتنا الرادعة نحن في خدمة الجيش التركي في الظروف كافة، وسلمنا قيادة القوات البرية عشرات من صواريخ K+ المنتجة في ضوء احتياجات القوات المسلحة".

Caydırıcı gücümüzle her türlü koşulda Türk Ordusu'nun hizmetindeyiz! 🚀🇹🇷



TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda üretilen K+ Füzesi’nden onlarcasını Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim ettik. Hayırlı olsun.



➡️ @roketsanpic.twitter.com/Q1NXWVISFQ — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 9, 2022

وحسب المعلومات الواردة في الفيديو، فإن الصواريخ تتميز بحساسية عالية وقوة تدميرية كبيرة ويصل مداها إلى ما بين 30 و120 كيلومترا.

المصدر: TRT