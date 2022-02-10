 
مباشر

الجيش التركي يتسلم صواريخ "K+" محلية الصنع

أخبار العالم

الجيش التركي يتسلم صواريخ
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/scyi

أعلنت مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، أنها سلمت القوات المسلحة صواريخ "K+" التي يصل مداها إلى ما بين 30 و120 كيلومترا.

وقال رئيس المؤسسة التابعة للرئاسة التركية إسماعيل دمير في تغريدة على "تويتر" أرفق بها فيديو عن الصواريخ: "بكل قوتنا الرادعة نحن في خدمة الجيش التركي في الظروف كافة، وسلمنا قيادة القوات البرية عشرات من صواريخ K+ المنتجة في ضوء احتياجات القوات المسلحة".

وحسب المعلومات الواردة في الفيديو، فإن الصواريخ تتميز بحساسية عالية وقوة تدميرية كبيرة ويصل مداها إلى ما بين 30 و120 كيلومترا.

المصدر: TRT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا