الجيش التركي يتسلم صواريخ "K+" محلية الصنع
أعلنت مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، أنها سلمت القوات المسلحة صواريخ "K+" التي يصل مداها إلى ما بين 30 و120 كيلومترا.
وقال رئيس المؤسسة التابعة للرئاسة التركية إسماعيل دمير في تغريدة على "تويتر" أرفق بها فيديو عن الصواريخ: "بكل قوتنا الرادعة نحن في خدمة الجيش التركي في الظروف كافة، وسلمنا قيادة القوات البرية عشرات من صواريخ K+ المنتجة في ضوء احتياجات القوات المسلحة".
Caydırıcı gücümüzle her türlü koşulda Türk Ordusu'nun hizmetindeyiz! 🚀🇹🇷— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 9, 2022
TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda üretilen K+ Füzesi’nden onlarcasını Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim ettik. Hayırlı olsun.
➡️ @roketsanpic.twitter.com/Q1NXWVISFQ
وحسب المعلومات الواردة في الفيديو، فإن الصواريخ تتميز بحساسية عالية وقوة تدميرية كبيرة ويصل مداها إلى ما بين 30 و120 كيلومترا.
المصدر: TRT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.