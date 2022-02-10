"لجنة 6 يناير" بالكونغرس تستدعى مستشارا سابقا لترامب

استدعت لجنة الكونغرس التي تحقق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، بيتر نافارو، المستشار التجاري للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي قيل إنه ساعد في وضع خطة لإعادة تنصيب ترامب.

وقال رئيس اللجنة بيني طومسون في بيان إنه يتوقع أن ينضم نافارو إلى أكثر من 500 شاهد قدموا بالفعل أدلة في تحقيق اللجنة المكونة من تسعة أعضاء.

وأشار إلى أن نافارو "الاقتصادي الذي تدرب في جامعة هارفارد، والذي نصب نفسه في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب على أنه خبير انتخابات على الرغم من عدم وجود خبرة في هذا الموضوع، لم يخجل في مناقشة الخطة التي صاغها لإلغاء 2020 الانتخابات أو دعم ترامب لتلك الخطط".

وكان الفريق القانوني لترامب، اتهم اللجنة النيابية المعنية بالتحقيق في اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير بالسعي لكشف أدلة من شأنها أن تدعم إحالة جنائية ضده.

المصدر: "الإندبندنت"