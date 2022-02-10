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واشنطن: عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أسابيع يجعل العودة إلى الاتفاق النووي أمرا مستحيلا

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واشنطن: عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أسابيع يجعل العودة إلى الاتفاق النووي أمرا مستحيلا
Gettyimages.ru
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي
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قال البيت الأبيض إنه إذا لم يتم التوصل في محادثات فيينا إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني بسرعة، فإن تطوير طهران برنامجها النووي سيجعل العودة إلى الاتفاق المبرم عام 2015 مستحيلة.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في مؤتمر صحفي دوري ضرورة استكمال المفاوضات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015 بسرعة.

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وقالت: "محادثاتنا مع إيران في سياق عودة الجانبين إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع إيران) وصلت إلى لحظة محورية، ولكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة، فإن تطوير طهران برنامجها النووي سيجعل عودتنا إلى الاتفاق مستحيلة".

 

المصدر: "إنترفاكس" 

 

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