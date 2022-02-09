البابا فرنسيس يشدد على ضرورة تفضيل الحق في العلاج للجميع

شدد البابا فرنسيس على ضرورة السعي إلى تفضيل الحق في منح العلاج للجميع دون استثناء.

وفي ختام تعليمه الأسبوعي، ذكر البابا فرنسيس بـ"ضرورة تفضيل الحق في العلاج للجميع كي لا يتعرض الأشخاص الأكثر ضعفا، وخاصة المسنون والمرضى، إلى الإقصاء أبدا"، مشيرا إلى أن "الحياة حق، لا الموت الذي يجب تقبله لا تعاطيه، وهذا مبدا أخلاقي يطال الجميع لا فقط المسيحيين أو المؤمنين".

كما لفت إلى "ضرورة توفير العلاج للمسنين في كل الأحوال لأنهم حكمتنا التي يجب الرعاية بها، هم رمز الحكمة البشرية"، مشددا على أن "الحنان إزاء المسنين هو كما الحنان إزاء الأطفال، حنان يتمتع بالرجاء ذاته لأن كلاًّ من بداية الحياة ونهايتها سر يجب احترامه ومرافقته، العناية به ومحبته".

وأضاف: "الميتة الصالحة بالنسبة للمسيحي هي خبرة رحمة الله التي تقترب منا أيضا في تلك اللحظة الأخيرة من حياتنا".

المصدر: "آكي"