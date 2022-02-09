إصابة ملك إسبانيا بفيروس كورونا
AP Daniel Ochoa de Olza
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أعلن البيت الملكي الإسباني، اليوم الأربعاء، عن إصابة العاهل الإسباني فيليب السادس بفيروس كورونا.
وفي بيان له، أكد البيت الملكي أن "فحص ملك إسبانيا فيليب السادس أثبت إصابته بفيروس كورنا، وهو يعاني من أعراض خفيفة فقط".
وأشار إلى أن "فحص الملك البالغ من العمر 54 عاما كان إيجابيا صباح اليوم الأربعاء، بعد أن عانى من أعراض خفيفة في الليلة السابقة".
المصدر: "فرانس برس"
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