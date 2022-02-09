رجل يقتل ولديه وينتحر في ولاية فلوريدا
Globallookpress
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أقدم رجل من ولاية فلوريدا على إطلاق النار على اثنين من أبنائه وقتلهما، قبل أن يصوب البندقية نحو رأسه وينتحر، خلال إشكال عائلي في إحدى ضواحي مدينة ميامي.
وقال المحققون، إن الرجل أطلق النار على ابنته البالغة من العمر 12 عاما، وابنه البالغ من العمر 9 سنوات، حوالي الساعة 9:30 مساء، خارج مجمعهم السكني في ميامي، قبل أن يصوب البندقية نحو رأسه وينتحر.
وأوضحت الشرطة، إن والدة الطفلين كانت هناك وقت الحادث، لكنها لم تصب بأذى.
ولم يكشف على الفور عن هوية الأب القاتل وأسباب اقترافه لهذه الجريمة.
المصدر: 7News
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