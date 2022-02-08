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بوريل: الإعلان الروسي الصيني قد يكون أساسا لتحالف معاد للديمقراطية

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بوريل: الإعلان الروسي الصيني قد يكون أساسا لتحالف معاد للديمقراطية
AP Andrew Harnik, Pool
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صرح المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن الإعلان المشترك لروسيا والصين قد يصبح أساسا لـ"تحالف قوي" بينهما، سيكون "معاديا للديمقراطية".

وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي له في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، إن "الإعلان المشترك للصين وروسيا، الذي لم يول إليه انتباه كبير بسبب الأحداث في أوكرانيا قد يكون أساسا لتحالف قوي بين نظامين استبداديين".

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وأضاف أنه "الآن خلافا عما كان عليه الحال في عهد الحرب الباردة، تجري المواجهة ليس بين الديمقراطية والشيوعية، بل بين الديمقراطية والأنظمة الاستبدادية، مثل ما هو في روسيا والصين".

وكانت روسيا والصين قد تبنتا إعلانا مشتركا خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبكين هذا الشهر.

وأكدت روسيا والصين، بين أمور أخرى، على رفضهما لتوسع الناتو واستغلال الديمقراطية وحقوق الإنسان كذريعة للضغط على الدول.

المصدر: "تاس"

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