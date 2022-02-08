فرنسا تحظر القتل الجماعي لذكور الفراخ

أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية أنه سيتم رسميا حظر القتل الجماعي لذكور الفراخ وأنه أمام المزارع حتى نهاية عام 2022 الحالي للامتثال.

وحسب قرار الوزارة "يجب على المشغلين إثبات الامتثال بتركيب معدات تمكن من تحديد جنس الفرخ في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الحضانة من أصل 21 يوما، أو بأي وسيلة أخرى تقدم ضمانات مماثلة".

وسيتم تنفيذ هذه الخطة باستخدام التكنولوجيا التي تتعرف على جنس الفرخ الصغير داخل البيضة. وبهذا سيتمكن المزارعون من منع عملية الفقس وخروج الفراخ الذكور للحياة كلية.

وتعد فرنسا المنتج الرئيسي للبيض في الاتحاد الأوروبي، وتقتل حاليا حوالي 50 مليون من ذكور الفراخ، من بين 300 مليون يقتل سنويا في الاتحاد الأوروبي. ويرجع ذلك لكونها غير مفيدة من الناحية الاقتصادية حيث أنها لا تنتج بيضا وإنتاجها من اللحوم أقل.

المصدر: connexion france