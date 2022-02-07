الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف مفاوضات النووي الإيراني في فيينا الثلاثاء

أعلن الاتحاد الأوروبي أن المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني التي تعقد في فيينا، سيتم استئنافها الثلاثاء.

وأشارت مذكرة صدرت في بروكسل اليوم الاثنين، إلى أنه بعد توقف قصير، ستستأنف الجولة الثامنة من المفاوضات في فيينا في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) غدا 8 فبراير.

وأضافت: "بعد التشاور مع حكوماتهم، سيواصل المشاركون المناقشات حول احتمالية عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية من قبل جميع الأطراف".

وتهدف المباحثات، التي يشارك الاتحاد الأوروبي فيها كوسيط، بين إيران من جهة وفرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين من جهة أخرى لإعادة الولايات المتحدة الى الاتفاق ورفع عقوباتها المفروضة على إيران بشرط التزام الأخيرة بالاتفاقية بعد أن تراجعت عنها إثر انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منها في عام 2018.

المصدر: وكالة "آكي"