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"طالبان" تنفي زيادة فعاليات وأنشطة الحركات الأجنبية في أفغانستان

أخبار العالم

Globallookpress
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نفت حركة "طالبان"، اليوم الاثنين، ما ورد في تقرير لمجلس الأمن تحدث فيه عن زيادة فعاليات وأنشطة الحركات الأجنبية في أفغانستان.

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"طالبان": ادعاءات الأمم المتحدة أننا قتلنا مئات من أنصار النظام السابق غير صحيحة

ونفت "طالبان"، تصريحات مجلس الأمن، في بيان نشرته عبر حساب وزارة الخارجية الرسمي على "تويتر".


وأكدت، أن مثل هذه التقارير التي لا تستند إلى أية معلومات أو أدلة موثوقة ليست لصالح أفغانستان ولا المنطقة ولا العالم.

المصدر: RT

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