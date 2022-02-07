"طالبان" تنفي زيادة فعاليات وأنشطة الحركات الأجنبية في أفغانستان

نفت حركة "طالبان"، اليوم الاثنين، ما ورد في تقرير لمجلس الأمن تحدث فيه عن زيادة فعاليات وأنشطة الحركات الأجنبية في أفغانستان.

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ونفت "طالبان"، تصريحات مجلس الأمن، في بيان نشرته عبر حساب وزارة الخارجية الرسمي على "تويتر".

نفت #وزراة_الخارجية الأفغانية بشدة، تقرير #مجلس_الأمن الذي ادعي فيه زيادة فعاليات وأنشطة الحركات الأجنبية.

وأكد البيان الذي نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، على أن مثل هذه التقارير التي لا تستند إلى أية معلومات أو أدلة موثوقة ليست لصالح أفغانستان ولا المنطقة ولا العالم@MoFA_Afg — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) February 7, 2022



وأكدت، أن مثل هذه التقارير التي لا تستند إلى أية معلومات أو أدلة موثوقة ليست لصالح أفغانستان ولا المنطقة ولا العالم.

UNSC Monitoring Team report on increasing foreign groups’ activities in Afghanistan is untrue. pic.twitter.com/b5SVPLuBPY — Ministry of Foreign Affairs - Afghanistan (@MoFA_Afg) February 7, 2022

المصدر: RT