"طالبان": ادعاءات الأمم المتحدة أننا قتلنا مئات من أنصار النظام السابق غير صحيحة

أكدت حركة "طالبان" أن معلومات الأمم المتحدة عن مقتل مئات من أعضاء الحكومة الأفغانية السابقة بعد تولي الحركة الحكم "غير صحيحة".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد: "معلومات الأمين العام للأمم المتحدة عن مقتل مئات من أعضاء الحكومة السابقة بعد حكم الإمارة الإسلامية غير صحيحة".

وأضاف: "بعد العفو العام، لا يجوز لأحد أن يؤذي أحدا، وإذا حدث أي مما حدث نتيجة انتقام شخصي، فسوف نحقق فيه ونعاقب الجناة".

معلومات سرمنشی سازمان ملل متحد که گویا صد تن از اعضای دولت پیشین پس از حاکمیت امارت اسلامی کشته شده اند، درست نیست.

پس از عفو عمومی، به هیچکسی اجازه نیست به کسی زیان برساند، اگر بر اثر انتقام جویی شخصی کدام واقعه‌ای شده باشد، ما‌ آن رابررسی نموده و عاملان آن را مجازات کرده‌ایم. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) January 31, 2022

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أكد في تقرير لمجلس الأمن أن "طالبان قتلت العشرات من المسؤولين الأفغان السابقين وقوات الأمن وأشخاصا عملوا مع الوحدة العسكرية الدولية".

المصدر: RT