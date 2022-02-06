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شمخاني عن مباحثات فيينا: مازلنا بعيدين عن تحقيق "التوازن الضروري في التزامات الأطراف"

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شمخاني عن مباحثات فيينا: مازلنا بعيدين عن تحقيق
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قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن الأطراف المشاركة في مباحثات فيينا، ما زالت بعيدة عن تحقيق التوازن الضروري في التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وكتب علي شمخاني عبر حسابه الشخصي في "تويتر" بخصوص مباحثات فيينا حول الاتفاق النووي: "رغم التقدم المحدود في المحادثات، ما زلنا بعيدين عن تشكيل التوازن الضروري في التزامات الأطراف".

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وأضاف أن القرارات السياسية في واشنطن ضرورية لموازنة الالتزامات وللتوصل إلى اتفاق جيد.

إلى ذلك قال شمخاني في تصريحات أمس السبت: "إن مسرحية رفع العقوبات الأمريكية لا يمكن اعتبارها خطوة بناءة"، مشيرا إلى أن الفائدة الاقتصادية القابلة للتحقق لإيران شرط لأي اتفاق.

المصدر: مهر

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