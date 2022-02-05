أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: لا يمكن لأي اتفاق أن يقيد حقنا في تطوير برنامجنا

قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إنه لا يمكن لأي اتفاق أن يقيد حق إيران في تطوير برنامجها النووي السلمي.

وجاء في تغريدة نشرها شمخاني عبر "تويتر": "لا يمكن تقييد حق إيران القانوني في مواصلة عملية البحث والتطوير والحفاظ على القدرات والانجازات النووية السلمية، بأية اتفاقية. كما أن توفير أمن هذا البرنامج من الأعمال الشريرة التي يجري دعمها، لا يمكن تجاهله في أي اتفاقية".

المصدر: RT