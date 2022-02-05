إيران.. ارتفاع عدد ضحايا كورونا في طهران بنحو 48% خلال الأسبوع الماضي 

أعلن علي رضا زالي، قائد عمليات مكافحة كورونا في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في المدينة بنحو 48% خلال الأسبوع الماضي.

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وذكر المسؤول أن 90% من الوفيات تزيد أعمارهم عن 50 سنة وأن عدد المراجعات إلى المراكز الطبية في المدينة ازداد بنسبة 157% خلال الفترة نفسها، مع ارتفاع عدد الحالات الحرجة في غرف العناية المركزة بمستشفيات طهران بنسبة 51%.

وتدرس لجنة مكافحة كورونا في موضوع إغلاق المدارس بعد أن علقت الدراسة في المدارس الابتدائية في طهران لمدة أسبوع على خلفية زيادة الإصابات بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تلقيح نحو 78% من طلاب المدارس جرعتين من لقاح كورونا.

فيما قال البرلماني الإيراني علي رضا سليمي عن ارتفاع عدد الإصابات بين أعضاء البرلمان إلى 50 حالة من أصل 290 نائبا.

يأتي هذا مع الإعلان عن أكثر من 23 ألف إصابة يومية في إيران و64 حالة وفاة خلال يوم واحد.

وحذرت عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، مينو محرز، من ارتفاع عدد الإصابات خلال الأسبوعين القادمين، حيث توقعت أن تشهد البلاد قمة هذه الموجة من تفشي كورونا في البلاد بسبب الانتشار السريع لسلالة "أوميكرون".

وتفيد الإحصائيات المنشورة من قبل وزارة الصحة بتلقي نحو 90% من الإيرانيين للجرعة الأولى من اللقاح و80% الجرعتين، بينما تلقى 28% من المواطنين الجرعة الثالثة.

هذا وشهدت بعض المحافظات الإيرانية الأخرى ارتفاعا ملحوظا في حالات الإصابة والوفيات، منها محافظة خوزستان جنوب إيران، حيث ازداد عدد الإصابات خلال الأسبوعين الأخيرين نحو 4 أضعاف مقارنة بالفترة السابقة والوفيات 3 أضعاف ما كانت عليه قبل هذه الفترة.

المصدر: RT