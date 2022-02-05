"بلومبيرغ" تحذف منشورا بعد نشره بعنوان "روسيا تغزو أوكرانيا" (صورة)

حذفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية منشورا بعنوان"روسيا تغزو أوكرانيا" بعدما نشرته على صفحتها وعللت تراجعها بأنه "عنوان خاطئ".

وبحسب بيان للوكالة: "نحن نعد عناوين للعديد من السيناريوهات، وتم نشر العنوان" روسيا تغزو أوكرانيا "عن غير قصد في حوالي الساعة 4:00 مساء على موقعنا على الويب. ونأسف بشدة للخطأ. تمت إزالة العنوان ونحقق في سبب الخطأ".

في الوقت نفسه، نشرت صحيفة نيويورك بوست على تويتر العنوان الأصلي للوكالة.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروف، قد دعت أمس إلى ضرورة وقف الهستيريا الغربية ونشر المعلومات الباطلة والمزاعم حول نية روسيا بالهجوم على أوكرانيا.

وقالت في تصريحات صحفية أمس الجمعة:"نشهد كل يوم الحملة الإعلامية والسياسية للغرب التي تهدف إلى حياكة الأسطورة عن تهديد روسي بشأن هجوم مزعوم.. الغرب يدلي بمثل هذه التصريحات حول التهديد الروسي لأوكرانيا، وهي تصريحات هراء وباطلة.. الوضع الحقيقي (أرض الواقع) والفطرة السليمة تملي بضرورة وقف الهستيريا الغربية".

رفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بارتكاب "أعمال عدوانية" ، قائلة إنها لا تهدد أحدا ولن تهاجم أحدا، وأن التصريحات بشأن "العدوان الروسي" تستخدم كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.

المصدر: نوفوستي