قصة مواطن تركي يخضع للحجر بسبب كورونا منذ 14 شهرا أجرى خلالها 78 فحصا إيجابيا

نقلت وسائل إعلام تركية قصة مواطن مقيم في اسطنبول يخضع للحجر الصحي منذ 14 شهرا بسبب إصابته المستمرة بفيروس كورونا الذي لا يزال موجودا في جسمه حسب عشرات الفحوص التي أجراها.

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وأوضحت قناتا "NTV" و"A Haber" أن التركي، مظفر كياسان، البالغ 56 عاما والمقيم في منطقة ساريير باسطنبول، يعاني من سرطان الدم منذ سنوات وأصيب بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في نوفمبر 2020.

وكان كياسان يتلقى العلاج في مستشفى لفترة معينة ومن ثم خرج منها لكن كل فحوص PCR التي خضع لها منذ إصابته والبالغ عددها 78 أعطت نتائج إيجابية.

ولا يتمكن كياسان من الخروج من الحجر الصحي منذ 14 شهرا وليس بإمكانه بالتالي أن يلتقي مع أقربائه وأصدقائه ويقيم في منزله وهو لوحده، ما دفع الرجل إلى طلب المساعدة من السلطات.

وقال كياسان متحدثا لقناة "NTV"، داعيا إلى تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا: "حياتي الاجتماعية انتهت".

وبحسب القناة، يرجع الأطباء حالة كيسان إلى ضعف جهازه المناعي جراء خضوعه منذ 3 سنوات لعملية زرع نخاع العظم، وبعد ذلك يتم الحفاظ على حياته فقط بمساعدة الأدوية.

وقال الرجل وفقا لتقرير "A Haber": "عندما نسأل علماءنا وأطباءنا، يقولون إن جهازي المناعي ضعيف لأنني مصاب بسرطان الدم ويبقوني على قيد الحياة لـ14 شهرا بالأدوية التي يصفونها".

المصدر: وكالات