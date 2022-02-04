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"دويتشه فيله" تؤكد وقف عمل مكتبها في موسكو

أخبار العالم

Sputnik
موقع مكتب قناة "دويتشه فيله" الألمانية في موسكو.
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أكدت قناة "دويتشه فيله" الألمانية، اليوم الجمعة، وقف عمل مكتبها في موسكو بطلب من السلطات الروسية.

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وأصدرت القناة بيانا قالت فيه: "قرار الحكومة الروسية بإغلاق مكتب دويتشه فيله في موسكو وإلغاء اعتماد صحفيي الإذاعة الألمانية دخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة في الساعة 9 صباحا".

وقال مدير مكتب القناة في موسكو، يوري ريشيتكو: "نحن مصدومون. هذا النبأ شخصي للغاية بالنسبة إلينا جميعا".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، إغلاق مكتب قناة "دويتشه فيله" في روسيا، وإلغاء اعتماد جميع العاملين فيه، وذلك ردا على إيقاف السلطات الألمانية، بث قناة "RT" الناطقة بالألمانية.

المصدر: وكالات

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