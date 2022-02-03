مصدر: روسيا ستتخذ خطوات إيجابية في حال غيرت ألمانيا موقفها بشأن RT
Sputnik ILYA PITALEV
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صرح مصدر في وزارة الخارجية الروسية لوكالة "نوفوستي" بأن روسيا ستتخذ "موقفا إيجابيا" بشأن وسائل الإعلام الألمانية في حال غيرت ألمانيا موقفها تجاه قناة RT DE الروسية.
وأضاف المصدر: "وفي حال التصعيد من قبل الحكومة الألمانية سيكون لدى روسيا ما ترد به".
وكانت موسكو قد أعلنت عن إنهاء بث "دويتشه فيليه" في روسيا وإغلاق مكتبها وإلغاء اعتماد موظفي مكتبها الروسي.
واتخذت روسيا تلك الإجراءات ردا على قرار السلطات الألمانية حظر بث قناة RT DE الروسية الناطقة باللغة الألمانية في ألمانيا.
المصدر: "نوفوستي"
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