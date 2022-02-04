شرطة منيابوليس تنشر فيديو يظهر إطلاق عنصر النار على شاب من أصل أفريقي

نشرت السلطات في مدينة مينيابوليس الأمريكية مقطع فيديو يظهر إطلاق الشرطة النار على شاب أمريكي من أصل إفريقي يبلغ من العمر 22 عاما.

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ووفقا للشرطة، أصيب الشاب، أمير لوك، برصاص ضباط كانوا ينفذون مذكرة تفتيش في الشقة التي كان فيها، بعد أن سحب مسدسا بوجههم.

وأظهر الفيديو، أن الوقت الإجمالي بين دخول الضباط وإطلاق الرصاص كان أقل من عشر ثوان.

وقالت صحيفة "ستار تريبيون" المحلية، إن لوك لم يُذكر اسمه في مذكرة التفتيش، لكنه على صلة بمشتبه به في التحقيق في جريمة قتل.

وقال محامو أسرة لوك في بيان، إن السلاح لدى موكلهم "قانوني"، وليس لديه سجل جنائي سابق، مطالبين بالعدالة لموكلهم.

واستعانت العائلة بالمحامي بن كرومب، الذي مثل العديد من الضحايا من أصوا إفريقية لعنف الشرطة، بما في ذلك جورج فلويد، وبريونا تايلور.

ويذكر أنه في مايو 2020، قتل جورج فلويد على يد العنصر في شرطة مينيابوليس، ديريك شوفين.

وقبل شهرين، قتلت بريونا تيلور، بعد أن دخلت الشرطة منزلها بعد منتصف الليل.

المصدر: AFP