وسائل إعلام: الشرطة الإسرائيلية تجسست على شاهد رئيسي في محاكمة نتنياهو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزارة العدل تحقق في استخدام الشرطة المزعوم لبرنامج من إنتاج شركة NSO سيئة الصيت للتجسس على شاهد رئيسي في محاكمة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أمس الأربعاء أن الكشف عن اختراق هاتف أحد الشهود الرئيسيين في محاكمة نتنياهو تم ضمن إطار التحقيق الذي تجريه وزارة العدل في أنشطة NSO التي أصبحت في دائرة الضوء في الآونة الأخيرة بسبب سلسلة فضائح متعلقة باستخدام برمجياتها بطريقة غير قانونية في دول مختلفة.

ووفقا لبيانات القناة، أسفر اختراق هاتف الشاهد الذي لم يتم الكشف عن اسمه عن استخلاص بيانات متعددة منه، بما فيها صور وأرقام هاتفي ومراسلات وبيانات تطبيقات مختلفة.

وأشارت مصادر شرطية في المقابل إلى أن التحقيق جار في الموضوع وأن البيانات المذكورة موجودة فقط بحوزة الوحدة التقنية ولم يتم تسليمها إلى وحدة التحقيقات أو مسؤولين في وزارة العدل.

وأبلغت النيابة اليوم، وفقا للقناة، محامي الدفاع بأنها تجري "تحقيقا موسعا" في القضية، متعهدة بكشف نتائجه بمجرد أن يكون ذلك ممكنا.

وقد يشكل ذلك تطورا مهما بالنسبة لنتنياهو ويؤدي إلى تعثر محاكمة رئيس الوزراء السابق بشكل ملموس.

ونقلت القناة عن محيط نتنياهو وصفه هذه الأنباء بأنها "زلزال"، مشددا على أن الشرطة "تتجاوز الخط الأحمر".

ويواجه نتنياهو تهم الفساد في الملف القضائي المعروف إعلاميا بـ"القضية الـ3000"، وهو يخص مخالفات مزعومة اقترفت خلال إبرام حكومة نتنياهو صفقة لاقتناء غواصات وسفن حربية من شركة Thyssenkrupp الألمانية.

المصدر: القناة الـ13 الإسرائيلية