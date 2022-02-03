مصدر: لوكاشينكو يلتقي شويغو اليوم

أفادت قناة "بول بيرفوغو" في "تلغرام" المقربة من المكتب الصحفي للرئاسة البيلاروسية، بأن رئيس البلاد، ألكسندر لوكاشينكو، سيلتقي اليوم الخميس، مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن القناة أنه سيتم اليوم في مينسك تقديم أوراق الاعتماد للرئيس البيلاروسي لوكاشينكو من قبل سفراء ثماني دول يقطنها أكثر من نصف مليار شخص... وبعد ذلك سيلتقي لوكاشينكو وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو".

من جانبه قالت وزارة الدفاع الروسية إن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وصل إلى عاصمة بيلاورس مينسك. ومن المتوقع أن يتفقد شويغو مع نظيره البيلاروسي، فيكتور خرينين، إداء المهام العسكرية أثناء اختبار قوات الرد لدولة روسيا-بيلاروس الاتحادية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من هذا اليوم أنه تم نقل منظومة "أس-400" الصاروخية الروسية إلى بيلاروس حيث ستشارك في تدريبات "اختبار قوات الرد لدولة روسيا-بيلاروس الاتحادية.

المصدر: تاس