قائد الدفاع الجوي الإيراني يطلق تصريحات خلال تفقد القوات في الجزر المتنازع عليها مع الإمارات

أكد قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الإيراني خلال زيارة تفقدية لمواقع الدفاعات الجوية بالجزر الجنوبية، أن"مكانة الدفاعات الجوية وصلت لمرحلة السيادة على المستوى الدولي".

وأضاف العميد، علي رضا صباحي فرد، خلال جولته التفقدية لمواقع الدفاع الجوي المستقرة في جزر "سيري، طنب الكبرى، وأبو موسى" (المتنازع عليها مع الإمارات) والذي قيم خلالها أداء الدفاعات الجوية بالقول: " الثورة الإسلامية الإيرانية وخلال 43 عاما مضت، حققت إنجازات عظيمة"، مشيرا إلى أهمية تبيين تلك الإنجازات للأجيال القادمة.

وأكد قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، أن "مكانة الدفاعات الجوية في الجيش الإيراني وصلت إلى مرحلة السيادة على المستوى الدولي، وذلك بفضل التماسك والوحدة الوطنية وتعاطف الشعب مع حماية أجواء البلاد، بحيث يكون لدينا ما نقوله في المنطقة والعالم".

المصدر: مهر