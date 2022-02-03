ألمانيا تسجل رقما قياسيا جديدا بإصابات كورونا منذ بداية الوباء

أعلن معهد روبرت كوخ التابع لوزارة الصحة الألمانية تسجيل رقم قياسي جديد في إصابات كورونا اليومية بأكثر من 236 ألف إصابة خلال 24 ساعة.

ووفقا للمعهد، أصيب خلال اليوم الماضي في ألمانيا 236120 شخصا بفيروس كورونا، وتوفي 164 مصابا بالفيروس.

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ولفت المعهد إلى أن هذا العدد يشكل رقما قياسيا جديدا منذ انتشار الوباء، إذ سجل الرقم القياسي السابق في منتصف يناير وبلغ أكثر من 92 ألف حالة.

ومنذ بداية الوباء، أصيب أكثر من 10.4 مليون شخص في البلاد، وتوفي 118334 شخصا.

المصرد: نوفوستي