دي مايو يدعو لحوار بناء مع موسكو

أفادت وكالة "آكي" الإيطالية بأن وزير الخارجية لويجي دي مايو أكد في مكالمة هاتفية مع نظيرته الإستونية إيفا ماريا ليميتس، على ضرورة الحوار البناء مع موسكو.

وحسب تغريدة لوزارة الخارجية الإيطالية على "تويتر" أعرب دي مايو عن "دعم إيطاليا لأمن الحلفاء ووحدة أراضي أوكرانيا".

كما تحدث عن الحاجة إلى حوار بناء مع موسكو ورد فعال ومتناسب على المستويين الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

📞tra Min @luigidimaio e omologa 🇪🇪 @eliimets. Sostegno 🇮🇹 a sicurezza alleati e a integrità territoriale #Ucraina. Necessità di dialogo costruttivo con Mosca e di una risposta efficace e proporzionata a livello 🇪🇺 e #NATOpic.twitter.com/xbLMSHsbTN — Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) February 2, 2022

وذكرت الوكالة الإيطالية أن دراغي أكد في مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء على أهمية العمل على خفض التوتر، لما له من تداعيات خطيرة مفاقمة للأزمة على الحدود بين روسيا وأوكرانيا.

كما تم الاتفاق، حسب بيان حكومي على التزام مشترك بحل مستدام ودائم للأزمة والحاجة إلى إعادة بناء مناخ من الثقة بين موسكو والغرب.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية