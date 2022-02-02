تقرير استخباراتي: سبب "متلازمة هافانا" قد يكون تأثير موجات فوق صوتية

رجح تقرير للاستخبارات الأمريكية أن يكون سبب "متلازمة هافانا" الغامضة التي أصابت دبلوماسيين وموظفين أمريكيين في عدد من الدول الأجنبية، تأثيرا خارجيا للموجات فوق الصوتية.

وأشار التقرير الذي تم رفع السرية عنه مؤخرا، ونشرته وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، إلى أن "أعراض الحالات الصحية الغريبة حقيقية ومقنعة... ولا يمكن تفسيرها بالعوامل الطبيعية المعروفة أو بحالات صحية".

وأضاف التقرير أن أسباب الإصابات "قد تكون متعلقة بتأثير خارجي" وأن الموجات الكهرمغناطيسية وفوق الصوتية على مسافات قصيرة يمكنها أن تفسر هذه الظاهرة بشكل مؤكد.

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ويميل الخبراء إلى استبعاد الإشعاعات المؤينة والمواد الكيميائية والبيولوجية والموجات تحت الصوتية والموجات الصوتية المسموعة من دائرة الأسباب المحتملة للمتلازمة.

يذكر أن "متلازمة هافانا" حالة تشمل مجموعة من الأعراض تم تسجيلها لأول مرة لدى العاملين في السفارة الأمريكية في كوبا عام 2016.

ولا تزال مجهولة أسباب المتلازمة التي أصيب بها المئات من الكوادر الأمريكية في الكثير من البلدان، فيما جرى الحديث أولا عن تعرض موظفي سفارة واشنطن في كوبا لـ"هجمات صوتية" تصيب الدماغ.

المصدر: نوفوستي