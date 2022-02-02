بايدن يعين منسقا خاصا للتحقيق في "متلازمة هافانا"

عين الرئيس الأمريكي جو بايدن منسقا خاصا للتحقيق في ظاهرة إصابة الدبلوماسيين الأمريكيين بما يعرف بـ"متلازمة هافانا".

وجاء في مذكرة وجهها بايدن إلى وزراء الخارجية والدفاع والأمن الداخلي والمدعي العام ومديري الاستخبارات الوطنية ووكالة الاستخبارات المركزية أنه يعين المدير الكبير لشؤون برامج الاستخبارات في مجلس الأمن القومي الأمريكي في هذا المنصب الجديد، ولم تشر المذكرة لاسم المنسق الجديد.

وطلب بايدن من المسؤولين المذكورين تعيين ممثل واحد عن كل وزارة أو هيئة للتعامل مع المنسق الجديد بشأن "متلازمة هافانا".

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ووجه بايدن بإعداد تعليمات جديدة بقواعد السلامة للمسؤولين الأمريكيين الذين قد يتعرضون لحوادث صحية غير عادية، وذلك في موعد لا يتعدي الـ25 من فبراير الجاري.

يذكر أن "متلازمة هافانا" حالة تشمل مجموعة من الأعراض تم تسجيلها لأول مرة لدى العاملين في السفارة الأمريكية في كوبا عام 2016.

ولا تزال أسباب المتلازمة التي أصيبت بها الكوادر الأمريكية في الكثير من البلدان مجهولة، فيما جرى الحديث أولا عن تعرض موظفي سفارة واشنطن في كوبا لـ"هجمات صوتية" تصيب الدماغ.

المصدر: نوفوستي