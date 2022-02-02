أردوغان: قصفنا الإرهابيين في 3 مناطق بعملية "نسر الشتاء"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قوات بلاده قصفت ليلا مواقع للإرهابيين في 3 مناطق في إطار عملية "نسر الشتاء" الجوية شمالي العراق وسوريا.

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وأضاف في خطاب الأربعاء أمام الجمعية العامة لاتحاد رجال الأعمال الشباب في تركيا، بالعاصمة أنقرة: "عندما قلت إننا سندخل أوكار الإرهابيين في غابار وجودي وتندورك وبيستلار ديرالار (مناطق شمال العراق وشرق وشمال شرقي تركيا) كان هناك من يسخر من ذلك، ها نحن قد دخلنا إلى أوكارهم".

وتابع: "قصفنا ليلا مواقع للإرهابيين في 3 مناطق ولم يتمكنوا من العثور على مكان يفرون إليه".

وفجر الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ عملية "نسر الشتاء" الجوية ضد الإرهابيين في مناطق المالكية ـ ديريك، وسنجار وقراجق.

وأفادت بأن العملية تهدف إلى تحييد إرهابيي "بي كا كا - ك ج ك - ي ب ك" وغيرهم، والقضاء على الهجمات الإرهابية من شمال العراق وسوريا التي تستهدف المواطنين وقوات الأمن، وضمان أمن الحدود.

المصدر: "الأناضول"