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تقرير: رئيس الخزانة الفرنسية إلى تونس لبحث سبل الدعم للإصلاحات الاقتصادية

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تقرير: رئيس الخزانة الفرنسية إلى تونس لبحث سبل الدعم للإصلاحات الاقتصادية
Sputnik Sputnik
العلم التونسي
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نقلت قناة "نسمة" عن موقع "AFRICA INTELLIGENCE" تقريرا يفيد بأن إيمانويل مولان، رئيس الخزانة الفرنسية، رئيس نادي باريس، سيؤدي زيارة خاصة إلى تونس.

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وأشارت "نسمة" إلى أنه بحسب التقرير، فإن رئيس الخزانة الفرنسية سيلتقي محافظ البنك المركزي التونسي ووزيرة المالية وسيزور تونس باعتباره رئيس الخزانة الفرنسية لا بصفته رئيس نادي باريس ( مجموعة مالية دولية مختصة في إعادة جدولة ديون البلدان المفلسة ).

وأوضح التقرير أن هذه الزيارة تأتي بهدف بحث سبل دعم فرنسا لتونس في إصلاحاتها الاقتصادية الضرورية للتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشمل مباحثات مولان مع الجانب التونسي مسألة إعادة جدولة ديون البلاد"، التي أصبحت أمرا حتميا وهو ما يعني دخولها نادي "باريس"، وفق "نسمة".

المصدر: "نسمة"

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