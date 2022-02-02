صحيفة إسبانية تنشر رد الولايات المتحدة والناتو على مبادرة الضمانات الأمنية الروسية

نشرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية النص الكامل لرد الولايات المتحدة وحلف الناتو على مبادرة الضمانات الأمنية التي تقدمت بها روسيا إليهما في منتصف ديسمبر الماضي.

ونشرت الصحيفة اليوم الخميس وثيقتين باللغة الإنجليزية تضم إحداهما (المؤلف من خمس صفحات) الرد الخطي على المبادرة الروسية من قبل الولايات المتحدة، والآخر (المؤلف من أربع صفحات) رد الناتو.

وتضم الوثيقتان أساسا أفكارا سبق أن جاءت في الأسابيع الأخيرة على لسان مسؤولين غربيين أو وردت في وسائل إعلام نقلا عن مصادر رسمية، منها رفض طلب موسكو بوقف تمدد حلف شمال الأطلسي شرقا، مع التأكيد على التزام الحلف بـ"سياسة الأبواب المفتوحة".

الرد الأمريكي

وأعربت الولايات المتحدة في ردها عن استعدادها للتفاوض مع روسيا على إبرام اتفاقات بشأن مسائل ذات اهتمام مشترك بما يشمل وضع آليات للتعامل مع مباعث القلق الأمنية المتبادلة.

وأشارت الإدارة الأمريكية في الوثيقة إلى أنها مستعدة لمناقشة مبدأ الأمن المشترك غير القابل للتجزئة وتوضيح تفسيرها له، بناء على طلب موسكو، مبدية في الوقت نفسه دعمها لمواصلة الناتو انتهاج "سياسة الأبواب المفتوحة".

وتقدمت واشنطن في ردها بعدة اقتراحات، بما في ذلك:

مناقشة تبني إجراءات شفافة والتزامات متبادلة بين الولايات المتحدة وروسيا بعدم نشر منظومات صاروخية هجومية وقوات دائمة بمهمة قتالية في أراضي أوكرانيا،

مناقشة إجراءات رامية لزيادة الشفافية بشأن المناورات العسكرية البرية الكبيرة في أوروبا وتدابير خاصة بوضع آلية معززة للإبلاغ بالتدريبات العسكرية وخفض المخاطر النووية، على أساس متبادل مع روسيا،

مناقشة إجراءات إضافية لتفادي وقوع حوادث في البحر والجو،

إطلاق مشاورات بشأن الرقابة على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى

وضع آلية شفافة لمنع نشر صواريخ "توموهاوك" المجنحة في المناطق الساحلية المطلة على بحر إيجه في رومانيا وبولندا، مقابل تبني موسكو إجراءات شفافية بخصوص اثنتين من قواعدهما الصاروخية سيختارهما الناتو

إبرام اتفاقية بديلة عن معاهدة "ستارت 3" ("ستارت الجديدة") تخص أنواعا جديدة من الأسلحة النووية بالإضافة إلى الرقابة على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى

كما شددت الولايات المتحدة على أن دول الناتو تمتنع عن "انتشار دائم لقوات عسكرية ملموسة" وعن نشر أسلحة نووية في شرق أوروبا، محذرة في الوقت نفسه من أن مواصلة روسيا "عدوانها على أوكرانيا" وحشد قواتها عند حدود هذا البلد "ستجبر" واشنطن وحلفاءها على "تعزيز موقفها الدفاعي" في المنطقة.

وأعربت الإدارة الأمريكية عن قناعتها بأنه لا يمكن إحراز تقدم في أي من المسائل المذكورة إلا "في أجواء خفض التصعيد فيما يخص الخطوات الروسية المهددة تجاه أوكرانيا".

رد الناتو

من جانبه، دعا الناتو روسيا في رده للعودة إلى اتفاقية القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، بما يشمل تبادل معطيات عن تعداد ومواقع انتشار قواتها.

كما حلف شمال الأطلسي على موسكو إطلاق حوار بشأن الرقابة على التسلح مقابل سحب روسيا قواتها وقوات حفظ السلام من شبه جزيرة القرم وترانسنيستريا (جمهورية بريدنيستروفيا المولدافية غير المعترف بها دوليا) وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

وأعرب الحلف عن استعداده مبدئيا لمناقشة إمكانية اتفاقية جديدة بشأن أمن أوروبا مع روسيا، مشددا في الوقت نفسه على رفضه تقديم أي تنازلات بشأن "المسائل المبدئية".

وتم تسليم هاتين الوثيقتين إلى روسيا في 26 يناير، وطلبت واشنطن موسكو بعدم نشر نص ردها، غير أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعرب عن قناعته بأن الرد الأمريكي سيتسرب قريبا على أي حال، خاصة وأن إعداده جاء بالتشاور مع جميع أعضاء الناتو والحكومة الأوكرانية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن الغرب في رده على هذه المبادرة تجاهل هواجس موسكو الأساسية.

المصدر: "إل باييس" + "نوفوستي" + "تاس"