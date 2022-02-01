بوتين: واشنطن تجاهلت الهواجس الروسية الرئيسية للضمانات الأمنية
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن محادثاته مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان جرت في أجواء عملية وبناءة.
بوتين: الولايات المتحدة تجاهلت هواجس روسيا للضمانات الأمنية
بوتين: وعدونا بعدم تقدم الناتو بوصة واحدة نحو الشرق لكنهم خدعونا وتصرفوا بشكل آخر
بوتين: انتهاك حقوق الإنسان في أوكرانيا اتخذ طابعا شاملا
بوتين: روسيا مستعدة لتطوير التعاون مع هنغاريا في ترانزيت الغاز
بوتين: الغرب يستخدم أوكرانيا أداة لاحتواء روسيا وكبح تقدمها الاقتصادي
رئيس الوزراء الهنغاري: نريد نزع فتيل التوتر بين الغرب والشرق
رئيس الوزراء الهنغاري: قادة الاتحاد الأوروبي لا يريدون نزاعا مع روسيا.
أوربان: العقوبات الاقتصادية الأوروبية على روسيا أضرت بأوروبا نفسها أكثر من روسيا
يتبع..
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