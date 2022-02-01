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بوتين: وعدونا بعدم تقدم الناتو بوصة واحدة نحو الشرق لكنهم خدعونا وتصرفوا بشكل آخر

بوتين: واشنطن تجاهلت الهواجس الروسية الرئيسية للضمانات الأمنية

أخبار روسيا

بوتين: واشنطن تجاهلت الهواجس الروسية الرئيسية للضمانات الأمنية
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن محادثاته مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان جرت في أجواء عملية وبناءة.

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أوربان: العقوبات الاقتصادية الأوروبية على روسيا أضرت بأوروبا نفسها أكثر من روسيا

يتبع..

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بوتين: واشنطن تجاهلت الهواجس الروسية الرئيسية للضمانات الأمنية