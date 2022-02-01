بوتين: واشنطن تجاهلت الهواجس الروسية الرئيسية للضمانات الأمنية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن محادثاته مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان جرت في أجواء عملية وبناءة.

بوتين: الولايات المتحدة تجاهلت هواجس روسيا للضمانات الأمنية

بوتين: وعدونا بعدم تقدم الناتو بوصة واحدة نحو الشرق لكنهم خدعونا وتصرفوا بشكل آخر

بوتين: انتهاك حقوق الإنسان في أوكرانيا اتخذ طابعا شاملا

بوتين: روسيا مستعدة لتطوير التعاون مع هنغاريا في ترانزيت الغاز

بوتين: الغرب يستخدم أوكرانيا أداة لاحتواء روسيا وكبح تقدمها الاقتصادي

رئيس الوزراء الهنغاري: نريد نزع فتيل التوتر بين الغرب والشرق

رئيس الوزراء الهنغاري: قادة الاتحاد الأوروبي لا يريدون نزاعا مع روسيا.

أوربان: العقوبات الاقتصادية الأوروبية على روسيا أضرت بأوروبا نفسها أكثر من روسيا

يتبع..