 
مباشر

واشنطن تقرر إرسال طائرات مقاتلة ومدمرة لمساعدة الإمارات "في التصدي لمتمردي اليمن"

أخبار العالم

واشنطن تقرر إرسال طائرات مقاتلة ومدمرة لمساعدة الإمارات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sayt

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها سترسل "طائرات مقاتلة ومدمرة لمساعدة الإمارات في التصدي لمتمردي اليمن"، وفق "فرانس برس".

إقرأ المزيد
العميد يحيى سريع: أكسبو.. لكي تكون آمنا.. نكرر النصح؟؟
العميد يحيى سريع: أكسبو.. لكي تكون آمنا.. نكرر النصح؟؟

وفي بيان لها، أفادت البعثة الأمريكية في الدولة الخليجية بأن "واشنطن قررت إرسال طائرات مقاتلة ومدمرة تحمل صواريخ موجهة، إلى أبوظبي، لمساعدة الإمارات في التصدي لهجمات المتمردين في اليمن". 

في حين أن هذا القرار الهادف إلى دعم الإمارات جاء "في مواجهة التهديد الحالي"، في إشارة لجماعة "أنصار الله" الحوثية،، بعد اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحسب "فرانس برس".

المصدر: "فرانس برس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: واشنطن تجاهلت الهواجس الروسية الرئيسية للضمانات الأمنية