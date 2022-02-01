العميد يحيى سريع: أكسبو.. لكي تكون آمنا.. نكرر النصح؟؟

هدد الحوثيون باستهداف معرض إكسبو في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي العميد يحيى سريع في تغريدة على "تويتر": "أكسبو.. لكي تكون آمنا.. نكرر النصح؟؟".

#أكسبو..

لكي تكون آمناً...نكرر النصح ؟؟ — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 1, 2022

يشار إلى أن هذا هو ثاني تهديد بهذه الصيغة يطلقه الناطق الحوثي عبر صفحته على "تويتر" خلال أيام.

وشنت جماعة الحوثي ثلاث هجمات على دبي وأبوظبي في الإمارات خلال الأيام الماضية.

والاثنين أعلن الحوثيون عن تنفيذ عملية "إعصار اليمن الثالثة" في العمق الإماراتي.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان تلاه الناطق الرسمي العميد يحيى سريع، أن العملية استهدفت أهدافا نوعية ومهمة في إمارة أبو ظبي بعدد من صواريخ "ذو الفقار" الباليستية، وأهدافا حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات "صماد 3".

وأشار البيان إلى أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

وأكد أن الإمارات ستظل غير آمنة طالما استمرت أدوات إسرائيل في أبو ظبي ودبي، في شن العدوان على الشعب اليمني.

وجددت القوات المسلحة، التحذير للمواطنين والمقيمين والشركات، بالابتعاد عن المقرات والشركات الحيوية كونها عرضة للاستهداف خلال الفترة المقبلة.

بيان القوات المسلحة اليمنية عن عملية اعصار اليمن الثالثة التي استهدفت عمق العدو الإماراتي pic.twitter.com/6p8f7iRmeg — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 31, 2022

المصدر: RT + وكالات