الإكوادور: ارتفاع عدد قتلى الانهيار الأرضي بالعاصمة كيتو
AFP RODRIGO BUENDIA
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أعلنت أجهزة الإنقاذ في الإكوادور مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا إثر انزلاق ترابي زحف على عدة منازل وملعب رياضي بسبب الأمطار الغزيرة في العاصمة كيتو.
وقالت هيئة الطوارئ الحكومية إن "ثلاثة منازل على الأقل دمرت، وبعض الجيران انضموا إلى عمال الإنقاذ في البحث عن ناجين وسط الأنقاض".
وغطت موجات من الوحل موقع الانهيار، حيث بلغ ارتفاعها نحو 3 أمتار في حيي لا غاسكا وأرميرو على منحدرات جبل روكو بينشينشا.
المصدر: "أ ب"
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